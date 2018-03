Animação 'Monstros vs Alienígenas' conquista o público nos EUA

Analistas da indústria esperavam que o primeiro filme em 3D da DreamWorks arrecadasse entre 50 e 60 milhões de dólares nos 4.104 cinemas ao redor dos Estados Unidos e Canadá.

O filme, com as vozes dos atores Reese Witherspoon, Paul Rudd e Rainn Wilson, recebeu avaliação positiva de apenas pouco mais da metade dos principais críticos, de acordo com o Rotten Tomatoes, um site de cinema que agrega as opiniões.

Outra estreia, o terror "The Hauting in Connecticut", ficou em segundo lugar nas bilheterias, com 23 milhões de dólares.

O campeão da semana passada, "Presságio", com Nicola Cage, caiu para a terceira colocação, com 14,7 milhões de dólares arrecadados, chegando ao décimo dia de exibição com um total de 46,2 milhões de dólares.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Dean Goodman)