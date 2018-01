Animação inglesa vence 14.º Anima Mundi Dreams and Desires, animação britânica de Joana Quinn, venceu o 14.º Anima Mundi, que se encerrou neste domingo no Memorial da América Latina, em São Paulo. O curta, que mostra uma senhora inglesa obcecada por sua câmera digital, ao filmar o casamento de uma amiga, foi premiado pelo júri profissional do festival. A animação paulista Tyger, de Guilherme Marcondes, inspirado em um poema de William Blake que mostra um tigre gigante que passeia por São Paulo transformando as pessoas em bichos, levou o prêmio de melhor direção do júri profissional. O júri popular escolheu como melhor animação brasileira Pax, de Paulo Munhoz, do Paraná. Trata-se de uma animação em bonecos sobre quatro religiosos que se reúnem para discutir a violência do mundo atual. O filme eleito pelos paulistas como melhor animação nacional, já tinha sido escolhido também pelos cariocas, que viram a mostra antes. Já para o júri popular, as melhores animações estrangeiras, tanto para paulista como para cariocas, foram Guide Dog (EUA); First Flight (EUA), da Dreamworks; e Mr. Schwartz, Mr. Hazen e Mr. Horlocker (Alemanha). Confira todos os premiados: Júri profissional MELHOR ANIMAÇÃO - JURI PROFISSIONAL 1º - Dreams and Desires - Family Ties, de Joanna Quinn, Reino Unido 2º - Creature Conforts - "Monarchy Business", de Richard Goleszowski, Reino Unido 3º - Guide Dog, de Bill Plympton, EUA PRÊMIO DA DIREÇÃO ANIMA MUNDI 1º - Tyger, de Guilherme Marcondes, Brasil MELHOR DESIGN - JURI PROFISSIONAL 1º - Dreams and Desires - Family Ties, de Joanna Quinn, Reino Unido 2º - História Trágica com Final Feliz, de Regina Pessoa, Canadá / França / Portugal 3º - Jona / Tomberry, de Rosto, Holanda MELHOR ROTEIRO - JURI PROFISSIONAL 1º - Flatlife, de Jonas Geirnaert, Bélgica 2º - Mr. Schwartz, Mr. Hazen & Mr. Horlocker, de Stefan Mueller, Alemanha 3º - Capelito Mata-Moscas (Capelito Mosqueado), de Rodolfo Pastor, Espanha MELHOR TRILHA SONORA - JURI PROFISSIONAL 1º - Mr. Schwartz, Mr. Hazen & Mr. Horlocker, de Stefan Mueller, Alemanha 2º - História Trágica com Final Feliz, de Regina Pessoa, Canadá / França / Portugal 3º - Guide Dog, de Bill Plympton, EUA PRÊMIO NÚCLEO DE ANIMAÇÃO DE CAMPINAS - MELHOR PRIMEIRA OBRA BRASILEIRA 1º - Propaganda, de Vinicius Oppido, Brasil Premiação São Paulo MELHOR CURTA METRAGEM - JURI POPULAR 1º - Guide Dog, de Bill Plympton, EUA 2º - First Flight, de Cameron Hood e Kyle Jefferson, EUA 3º - Mr. Schwartz, Mr. Hazen & Mr. Horlocker, de Stefan Mueller, Alemanha MELHOR ANIMAÇÃO BRASILEIRA - JURI POPULAR 1º - Pax, de Paulo Munhoz, Brasil 2º - Tyger, de Guilherme Marcondes, Brasil 3º - Propaganda, de Vinicius Oppido, Brasil MELHOR CURTA INFANTIL - JURI POPULAR 1º - Minhocas, de Paolo Conti, Brasil 2º - A Sopa de Abi (Abi´s Soup), de Alfredo Lammie, Panamá / Espanha 3º - A Cobrinha Míope (The Little Short-Sighted Snake), de Aina Järvine e Meelis Arulepp, Estônia MELHOR PRIMEIRA OBRA - JURI POPULAR 1º - Mr. Schwartz, Mr. Hazen & Mr. Horlocker, de Stefan Mueller, Alemanha 2º - Citoplasmas en Medio Ácido, de Iborra, Gautier e Puertas, Espanha 3º - Flatlife, de Jonas Geirnaert, Bélgica MELHOR ANIMAÇÃO EM CURSO - JURI POPULAR 1º - Grhaenpa, de Manuel Quinto e Nicolas Vion, França 2º - Versus, de François Caffiaux, Romain Noel e Thomas Salas, França 3º - Propaganda, de Vinicius Oppido, Brasil MELHOR PORTIFÓLIO - JURI POPULAR 1º - Sexteens, de Juan Pablo Zaramella, Argentina 2º - Gorillaz "Feel Good Inc.", de Pete Candeland e Jamie Hewlett, Reino Unido 3º - Vodafone "Mayfly", de Darren Walsh e Peter Thwaites, Reino Unido ANIMA MUNDI CELULAR - CYBER JURI 1º - Glup!, de Gabriela Carolina Dreher de Andrade, Brasil 2º - Brasil Hexa, de Guto Garcia, Brasil 3º - Perspectiva, de Fernando Geloneze e Guilherme Amaral, Brasil ANIMA MUNDI CELULAR - JURI PROFISSIONAL 1º - PCCelular, de Renato Andrade e Thomas Larson, Brasil 2º - Alegria do Povo, de André Castelão, Brasil 3º - Brasil Hexa, de Guto Garcia, Brasil Premiação Rio de Janeiro MELHOR CURTA METRAGEM - JURI POPULAR 1° - First Flight, de Cameron Hood e Kyle Jefferson, EUA 2° - Guide Dog, de Bill Plympton, EUA 3° - Mr. Schwartz, Mr. Hazen & Mr. Horlocker, de Stefan Mueller, Alemanha MELHOR ANIMAÇÃO BRASILEIRA - JURI POPULAR 1° - Pax, de Paulo Munhoz, Brasil 2° - Engole Duas Ervilhas, de Marão, Diego Stoliar, Alessandro Monnerat, Eduardo Perdido, Thomas Larson, Pedro Iuá e Rosaria, Brasil 3° - Montanha Russa de Pobre, de Radamés Araujo, Brasil MELHOR CURTA INFANTIL - JURI POPULAR 1° - Minhocas, de Paolo Conti, Brasil 2° - Kater, de Tine Kluth, Alemanha 3° - Abi´s Soup, de Alfredo Lammie, Panamá / Espanha MELHOR PRIMEIRA OBRA - JURI POPULAR 1° - Mr. Schwartz, Mr. Hazen & Mr. Horlocker, de Stefan Mueller, Alemanha 2° - Citoplasmas en Medio Ácido, de Iborra, Gautier e Puertas, Espanha 3° - Bow Tie Duty for Squareheads, de Stephan-Flint Müller, Alemanha MELHOR ANIMAÇÃO EM CURSO - JURI POPULAR 1° - Versus, de François Caffiaux, Romain Noel e Thomas Salas, França 2° - Psicho, de Libor Pixa, República Tcheca 3° - Grhaenpa, de Manuel Quinto e Nicolas Vion, França MELHOR PORTIFÓLIO - JURI POPULAR 1° - Sexteens, de Juan Pablo Zaramella, Argentina 2° - Ter "Waiting Beauty", de Smith & Foulkes, Reino Unido 3° - Vodafone "Mayfly", de Darren Walsh e Peter Thwaites, Reino Unido ANIMA MUNDI WEB - CYBER JURI 1° - Tinco, Tlinta e Tinco!, de Alexandre Velloso, Brasil 2° - Nos Bastidores da Criação, de Guto Garcia, Brasil 3° - A Flor, de Tartaruga Feliz, Brasil ANIMA MUNDI WEB - JURI PROFISSIONAL 1° - Tinco, Tlinta e Tinco!, de Alexandre Velloso, Brasil 2° - Nos Bastidores da Criação, de Guto Garcia, Brasil 3° - O Super Aparato, de Rubens Caetano C. Maciel, Brasil