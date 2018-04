Animação 'Enrolados' faz releitura pop de Rapunzel

Lembra-se de Rapunzel? A garota da longas tranças loiras que as jogava pela janela de uma torre onde estava presa? Pois é, ela ainda está lá, seus cabelos ainda são longos, mas o seu senso de humor...ah, esse é completamente diferente.

Esqueça aquela noção de contos de fada de donzelas sofredoras e choronas, herois valentes e paixões puras - uma visão que a Disney ajudou a perpetuar ao longo das décadas.

Enrolados subverte esses clichês, embora a paixão pura continue mais ou menos ingênua, já que se trata de um filme infanto-juvenil.

Em sua 50ª animação, a Disney deixa de lado o conservadorismo e faz de Enrolados um filme repleto de humor sagaz e um colorido vibrante. Ele está sendo lançado em todo o Brasil tanto no formato convencional como 3D, mas apenas em cópias dubladas.

Em várias ocasiões anteriores em que o estúdio resolvera fazer releituras de temas clássicos, os resultados foram um tanto decepcionantes, como no caso de Planeta do Tesouro, por exemplo.

Aqui, o roteiro assinado por Dan Fogelman (Carros, Bolt - Supercão) mantém a base clássica - princesa mantida em cativeiro por mulher má que se passa por sua mãe para usar seus cabelos mágicos que lhe garantem juventude - e a subverte com personagens longe da idealização dos contos.

Como toda boa adolescente, ela tem terríveis flutuações de humor. Rapunzel (dublada por Sylvia Salustti) é uma garota hiperativa, mesmo confinada à sua torre.

O mundo exterior, diz a sequestradora que ela pensa ser sua mãe, é cruel e perigoso. Assim, seu único amigo é um camaleão.

A chegada do ladrão Flynn Ryder (dublado por Luciano Huck) é a mudança que ela não esperava, mesmo que ansiasse por algo de novo. Ele é um ladrão foragido que precisa a todo custo se esconder.

Para eles, juntos, o mundo é tão atrativo quanto perigoso. Em companhia do seu camaleão de estimação e fugindo de um cavalo esperto que persegue o ladrão, Rapunzel e Flynn percorrem as florestas do Reino. Ela, encantada com todas as novidades; ele, fugindo de seus perseguidores.

O colorido gritante, favorecido pela exibição em 3D, faz lembrar tanto as animações da Pixar (John Lasseter, um do seus fundadores, assina como produtor em Enrolados), quanto as da DreamWorks - mas com um diferencial: aqui a história é protagonizada por um personagem feminino.

Nas animações da Pixar, são sempre personagens masculinos que tomam a dianteira: o astronauta e o caubói de Toy Story; o peixe de Procurando Nemo; o ratinho de Ratatouille e por aí vai. E a protagonista aqui não é apenas uma moça tola e romântica, que espera seu príncipe encantado.

Já a mãe adotiva entra para a galeria de figuras maternas maquiavélicas da Disney, que não é uma lista curta. Mamãe Gothel (dublada pela cantora e atriz Gottsha) é uma figura à parte.

Com sua voz doce e sua chantagem emocional, ela é capaz de facilmente manipular Rapunzel, fazendo com que a menina se sinta culpada por não amar suficientemente a mulher que a sequestrou - que pensa ser sua mãe.

A velha mensagem batida dos filmes Disney - "vá atrás do seu sonho" - está presente. Mas, com a roupagem nova dada por Enrolados, ela é passada de forma menos convencional. Algumas das sequências - como uma série de lanternas de papel flutando no ar - ganham uma beleza ímpar com a nova tecnologia.

Assim, a fusão do novo com o conto de fadas antigo confere à história de Rapunzel uma atemporalidade que extrapola os limites do seu reino encantado. (Por Alysson Oliveira, do Cineweb)