Animação da Disney continua na liderança das bilheterias britânicas

A história de um velho ranzinza que parte para uma aventura num balão rendeu outros 3,8 milhões de libras, elevando seu total em três semanas para 19,6 milhões de libras.

"Jogos Mortais 6", o filme mais recente de uma franquia de horror, estreou na segunda posição, e outro lançamento, a versão em animação "stop-motion" de "Fantastic Mr. Fox", do escritor Roald Dahl, foi o terceiro colocado.

"Encontro de Casais", a história de quatro casais que tentam sanar seus relacionamentos num resort de terapias new age, caiu duas posições, para a quarta.

O filme mais recente a aproveitar a moda de filmes sobre vampiros, "Cirque du Freak: O Aprendiz de Vampiro", estreou na quinta posição, e "The Imaginarium of Dr. Parnassus", do diretor Terry Gilliam, caiu do terceiro para o sexto lugar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O comediante Ricky Gervais, o homem que faz tudo menos mentir para conquistar a mulher de seus sonhos em "The Invention of Lying", caiu três posições, para a sétima.

O filme de horror cômico "Zombieland" caiu três posições, para a oitava, e o remake mais recente do musical "Fama", sobre uma escola de dança, caiu da sexta para a nona.

A comédia infantil "Tá Chovendo Hambúrguer" subiu uma posição, voltando a entrar para os Top 10 na décima posição da lista.