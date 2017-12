Animação brasileira 'O Menino e o Mundo' fatura prêmio nos EUA

A animação O Menino e o Mundo, do diretor Alê Abreu, faturou neste domingo, 7, o prêmio de melhor filme estrangeiro no Annie Awards. Realizado em Los Angeles, Califórnia, o Annie Awards é considerado um dos prêmios mais importantes no que diz respeito a filmes animados.

Divertida mente, da Disney/Pixar foi o grande vencedor da noite, com dez premiações, incluindo os de melhor filme, direção e roteiro. A megaprodução, que custou cerca de US$ 170 milhões é o principal rival do filme brasileiro, de apenas US$ 2 milhões, na corrida pelo Oscar.

O Menino e o Mundo é o primeiro filme brasileiro a ser indicado ao Oscar na categoria Melhor Animação. O filme concorre com produções como Anomalisa, Divertida mente, Shaun, o carneiro e Quando estou com Marnie. A cerimônia de entrega das estatuetas do 88º Oscar será realizada no dia 28 de fevereiro.