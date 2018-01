Anima Mundi encerra hoje suas inscrições Terminam hoje as inscrições para o 14.º Festival de Animação do Brasil, o Anima Mundi 2006, que acontece de 14 a 23 de julho, no Rio, e de 26 a 30 de julho, em São Paulo. O festival foi criado em 1993 e tem como objetivo trazer ao público brasileiro o melhor da animação, tanto no país quanto no mundo. Até agora, foram inscritos 350 trabalhos e os prêmios variam de R$ 3 mil a R$ 8 mil. Os curtas concorrem, entre outras, nas categorias melhor primeira obra, melhor animação brasileira, melhor animação em curso, melhor portifólio, melhor curta infantil e melhor curta metragem. Para participar da pré-seleção, é preciso preencher o formulário no site oficial do festival e enviar cópia do trabalho em VHS ou DVD para a sede (Rua Elvira machado 7, casa 1A - CEP: 22280-060/ RJ). Em 15 de maio serão divulgados os trabalhos selecionados.