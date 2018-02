Anima Mundi começa hoje no Rio

SÃO PAULO - O Festival Internacional de Animação do Brasil, o Anima Mundi, começa nesta sexta-feira, 15, no Rio de Janeiro.

Competem na categoria Júri Popular este ano Curtas, Curtas Infantis, Curtas Brasileiros, Curtas de Estudante, Longas e Longas Infantis. Os vencedores são escolhidos através de votação logo após as sessões de filmes. Já o júri especializado elege Melhor Animação, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Sonora, Melhor Direção de Arte e Melhor Filme de Portifólio.

Filmes de vários países estão na competição. São 421 curtas e longas, de 44 países, entre eles, 77 brasileiros.

Entre as exibições de filmes, uma compilação de curtas da Pixar, em comemoração aos seus 25 anos, e a Retrospectiva Francesa, com dois longas históricos produzidos no país, estão no festival.

Além da mostra de animações dentro e fora da competição, o Anima Mundi terá exposições, palestras e mesas de debate.

O diretor Carlos Saldanha, de Rio, está confirmado na programação para falar do sucesso do filme, lançado esse ano e líder de bilheterias no Brasil, Estados Unidos e países da Europa.

Shinichiro Watanabe, diretor japonês, fala sobre a cultura do anime e David Daniels participa de bate-papo sobre Strata Cut, técnica de animação com massa de modelar.

O evento acontece em diferentes casas de cultura da cidade e os ingressos são vendidos por sessões ou atividades à R$ 8 (inteira). Veja a programação completa no site.

O Anima Mundi no Rio vai até o dia 24 de julho. Em São Paulo, a 19º edição do evento tem início no dia 27.

Festival Internacional de Animação do Brasil. De 15 à 24 de julho. Rio de Janeiro. Informações: www.animamundi.com.br.