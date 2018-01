Angelina Jolie volta às telas dublando em animação Após dar à luz a sua filha com o ator Brad Pitt, Shiloh Nouvel, a atriz Angelina Jolie, de 31 anos, já se prepara para voltar ao trabalho como uma tigresa no filme de animação Kung Fu Panda, com estréia prevista para maio de 2008. Segundo o estúdio DreamWorks Animation, Jolie fará parte de um elenco de vozes que inclui Dustin Hoffman, Jack Black, Jackie Chan, Lucy Liu e Ian McShane. O filme de animação por computador contará a história de um pobre panda (Black) que se vê impedido de se dedicar ao kung fu devido à sua má forma física. No entanto, a chegada de inimigos ao Vale da Paz o forçará a agir. Para isso, ele contará com a ajuda dos "cinco mestres do kung fu", entre os quais se encontra o personagem de Jolie. Angelina já trabalhou em outro filme de animação da DreamWorks. Recentemente, ela deu voz a Lola, uma "femme fatale" com forma de peixe de "O Espanta Tubarões". O próximo filme a trazer Angelina Jolie de volta às telas norte-americanas será The Good Shepherd (O Bom Pastor), dirigido por Robert de Niro, e com estréia prevista para o final deste ano.