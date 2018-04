Angelina Jolie volta a visitar Iraque e pede ajuda a refugiados

A atriz americana Angelina Jolie, embaixadora da Boa Vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), visitou nesta quinta-feira, 23, o Iraque pela terceira vez e pediu ajuda às dezenas de milhares de refugiados internos do país.

Veja também:

Especial: 30 anos de violência e caos no Afeganistão

Especial: Guerra no Iraque: do início ao fim

Angelina esteve num assentamento de refugiados num subúrbio do noroeste de Bagdá e conversou com quatro famílias do distrito de Abu Ghraib. "Este é um momento em que as coisas parecem que melhoram, mas os iraquianos precisam de muito apoio para reconstruir suas vidas", declarou a atriz. As famílias com as quais Angelina conversou reclamaram que seus filhos não vão à escola nem recebem tratamento médico.

O assentamento visitado pela atriz, em Chikook, abriga 20 mil deslocados, em sua maioria mulheres e crianças. O local, no entanto, não tem água corrente, saneamento básico ou ruas asfaltadas. A Acnur estima que 1,6 milhão de iraquianos são refugiados internos em seu próprio país.