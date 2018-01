Angelina Jolie vive em filme viúva do jornalista Daniel Pearl Angelina Jolie e Brad Pitt voltarão a trabalhar juntos, desta vez em um filme baseado na vida de Daniel Pearl, o repórter do Wall Street Journal seqüestrado e assassinado no Paquistão. Angelina fará o papel da esposa do jornalista, Mariane Pearl, em uma adaptação cinematográfica de seu livro A Mighty Heart: The Brave Life and Death of My Husband Danny Pearl, conforme foi anunciado nesta quinta-feira. O filme será dirigido por Michael Winterbottom e produzido pela Revolution Films e pela Plan B, companhia que Pitt, ironicamente, fundou com sua ex-mulher, a também atriz Jennifer Aniston. Pitt e Jennifer se divorciaram o ano passado, mas continuam sendo co-proprietários da empresa. Este é o primeiro papel anunciado para Angelina, de 31 anos, desde o nascimento de sua primeira filha biológica com Pitt, Shiloh Nouvel, em maio, na Namíbia. Eles têm dois filhos adotivos, Zahara, de 1 ano e seis meses e Maddox, de 4 anos, adotados na Etiópia e no Camboja, respectivamente. Angelina e Pitt se conheceram durante as filmagens de Sr. e Sra. Smith, no ano passado. "Estou lisonjeada que Angelina Jolie vai fazer meu papel em uma adaptação do meu livro", disse Mariane Pearl em um comunicado. "Admiro profundamente as causas com as quais está comprometida", acrescentou Mariane, referindo-se aos trabalhos comunitários que Angelina, embaixadora da boa vontade da Organização das Nações Unidas (ONU) realiza. Ainda não foram anunciadas as datas para o início das filmagens e nem a previsão de lançamento do longa, que será distribuído pela Paramount Vantage. Também não foi divulgado o nome do ator que interpretará Daniel Pearl. A Mighty Heart: The Brave Life and Death of My Husband Danny Pearl, livro de Marianne Pearl, conta sua versão sobre o seqüestro do marido em Karachi, no Paquistão, enquanto trabalhava em uma reportagem sobre o extremismo islâmico. Pitt poderá ser visto em breve no filme Babel, do diretor mexicano Alejandro González Iñarritu (um dos favoritos à Palma de Ouro no Festival de Cannes, realizado em maio), e no ano que vem em O Assassinato de Jesse James, de Andrew Dominik. Angelina, por sua vez, aparece nas telonas dos Estados Unidos, no fim do ano, em The Good Shepherd, dirigido e estrelado por Robert De Niro, e com Matt Damon no elenco. A bela também vai emprestar a voz para personagens dos desenhos animados Beowulf e Kung Fu Panda.