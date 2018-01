Angelina Jolie vai estrelar Sin City 2 Os produtores do filme baseado em histórias do cartunista Frank Miller vão esperar que Angelina Jolie tenha seu filho com Brad Pitt e só então darão início às filmagens da seqüencia de Sin City 2. O diretor Robert Rodriguez quer levar para a telona a história A Dame to Kill For, publicada em 1993. Angelina vai atuar ao lado de Rosario Dawson. O primeiro filme da série foi baseado nas histórias de A Cidade do Pecado, A Grande Matança e O Assassino Amarelo da saga de Sin City. A produção, estrelada por Bruce Willis, foi considerada pelos críticos de cinema uma das adaptações mais fiéis já feitas de uma história em quadrinhos. O filho de Angelina e Pitt deve nascer em junho. Angelina já tem dois filhos adotivos, o cambojano Maddox e a etíope Zahara. O menino será o primeiro filho de Pitt. Neste último final de semana, surgiram rumores na imprensa sensacionalista de que eles se casariam na vila italiana do ator George Clooney, na Itália, mas os boatos não foram confirmados. Matéria alterada às 14h20