Angelina Jolie será recebida por ministro de Estado indiano A atriz Angelina Jolie, em sua qualidade de embaixadora da boa vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), será recebida neste domingo por um alto cargo do Ministério de Assuntos Exteriores indiano, o ministro de Estado Anand Sharma. Jolie está na Índia com seus filhos e seu companheiro, Brad Pitt, para a filmagem do filme A Mighty Heart, baseado na vida do repórter americano Daniel Pearl, que foi seqüestrado e assassinado no Paquistão em janeiro de 2002 quando investigava os vínculos entre a Al-Qaeda e o governo. O encontro da atriz com Sharma, um cargo de segundo escalão no ministério, anunciado hoje em comunicado, será feito coincidindo com os intensos rumores sobre uma suposta ameaça da Al-Qaeda ao casal, que levou a polícia indiana a estudar um aumento de sua segurança. Parte da filmagem de A Mighty Heart deveria ter ocorrido no Paquistão, e não na Índia, mas as autoridades paquistanesas impediram a rodagem do longa por motivos de segurança. A atriz expressou na época seu desgosto por não poder filmar no Paquistão, um país que visitou várias vezes, uma delas para apoiar as vítimas do terremoto que no ano passado matou 73 mil pessoas na Caxemira paquistanesa.