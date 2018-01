Angelina Jolie se diz 'aborrecida' com críticas a teste para escolha de elenco para filme no Camboja

LOS ANGELES - Angelina Jolie reagiu às críticas crescentes ao processo de escolha do elenco de seu filme mais recente dizendo estar "aborrecida" com uma interpretação equivocada de uma cena de teste improvisada que fez parecer que se estava tirando dinheiro de crianças pobres.

Em uma entrevista à revista Vanity Fair sobre o filme First They Killed My Father publicada na semana passada, Angelina descreveu uma simulação realizada pelos diretores de elenco com crianças pequenas do Camboja que disputavam o papel principal de Loung Ung.

A atriz, que é enviada especial do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), disse à Vanity Fair que procurou sua protagonista em orfanatos, circos e escolas em favelas.

Durante os testes, uma criança foi colocada diante de uma mesa com dinheiro, e lhe pediram que pensasse sobre para que precisaria dele e para que o levasse. Depois Angelina fingiria pegá-la e a criança teria que mentir sobre a razão de ter roubado o dinheiro.

"Estou aborrecida que se tenha escrito sobre um exercício de mentirinha em uma improvisação de uma cena real do filme como se fosse uma situação real", disse a artista, que dirigiu o filme, em um comunicado no domingo.

"A insinuação de que dinheiro de verdade foi tirado de uma criança durante um teste é falsa e desagradável. Eu mesma ficaria revoltada se isso tivesse acontecido".

Usuários de redes sociais criticaram a simulação usada para a escolha do elenco por ser cruel e explorar crianças pobres. A repórter da Vanity Fair, Evgenia Peretz, a descreveu como "perturbadora em seu realismo" no perfil, e Kayla Cobb, do site de cultura pop Decider.com, a comparou a um suspense psicológico.

"Todos deveriam ter a noção de que não se exibe dinheiro, literalmente, diante de crianças pobres... nenhum dinheiro vale traumatizar psicologicamente várias crianças", escreveu Kayla.

First They Killed My Father trata do regime do Khmer Vermelho, que matou mais de 1 milhão de pessoas durante os anos 1970, e deve ser lançado mundialmente e no Netflix em setembro.