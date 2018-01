Angelina Jolie sai do Vietnã com novo filho adotivo Angelina Jolie e seu recém adotado filho de três anos, o pequeno Pax, partiram nesta quarta-feira, 21, do Vietnã em um jato particular, rumo aos Estados Unidos. A atriz recebeu na última terça-feira, 19, o passaporte e o visto de entrada do novo herdeiro. A senhora Brad Pitt tentou frustrar os paparazzi que a esperavam, na tentativa de fotografar o mais novo membro da família Pitt-Jolie. Adotou a estratégia de enganá-los. Eles, no entanto, foram mais espertos e conseguiram clicar o embarque da atriz com o garoto, vietnamita da pequena cidade de Ho Chi Minh. Fotógrafos da Reuters viram um jato particular sair do aeroporto, levando a estrela, seus filhos e assessores. Antes, o grupo fez o check-out no histórico hotel Metrópole, onde a atriz ficou hospedada e enclausurada, durante sua estadia no país. Angelina, de 31 anos, finalizou a adoção do órfão vietnamita na terça-feira na Embaixada dos EUA em Hanói, segundo uma agência de adoções sediada nos EUA que a ajudou. Pax vivia, até quinta-feira passada, em um orfanato na cidade de Ho Chi Minh City. O nome de nascimento do garoto é Pham Quang Sang, mas Angelina o rebatizou de Pax Thien Jolie, um nome que significa paz em latim e algo como céu ou paraíso em vietnamita. Pax, que fala poucas palavras em inglês, se comunicou através de sinais com os "novos irmãos", o cambojano Maddox, de 5 anos, e a etíope Zahara, de 2 anos, no saguão do Metrópole, informou na terça-feira o jornal online local VNExpress. A atriz também tem uma filha biológica, Shiloh Nouvel, de 9 meses, com o companheiro, o ator Brad Pitt. Shiloh nasceu em maio de 2006, na Namíbia. Matéria alterada às 15h14, para acréscimo de informações