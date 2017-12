Angelina Jolie quer dar sobrenome de Pitt a filho adotivo A atriz Angelina Jolie entrou com um pedido em um tribunal dos Estados Unidos para acrescentar o sobrenome do companheiro, o ator Brad Pitt, no nome de seu novo filho adotivo, Pax, de acordo com documentos divulgados na terça-feira, 24. A estrela, que adotou Pax Thien Jolie em um orfanato vietnamita em março, apresentou uma petição a um tribunal do condado de Los Angeles para mudar o nome do nome do menino, de 3 anos, para Pax Thien Jolie-Pitt. O procedimento, uma formalidade exigida para mudar legalmente o nome de Pax, foi divulgado no site de celebridades TMZ.com. Pitt tem uma filha biológica com Angelina, Shiloh Nouvel, de 11 meses, e se tornou pai de duas outras crianças adotadas pela atriz: o menino de 5 anos Maddox, do Camboja, e a etíope Zahara, de 2 anos. Shiloh Nouvel, Maddox e Zahara já compartilham os sobrenomes de Jolie e Pitt, embora os atores não tenham se casado. A vencedora do Oscar por Garota Interrompida co-estrelou com Pitt Sr. e Sra. Smith (2005). Segundo assessores de Angelina, ela adotou Pax como mãe solteira no Vietnã porque o país não permite a adoção de crianças por casais que não oficializaram a união.