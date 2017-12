Angelina Jolie quer adotar menina de Taiwan e pode se casar A atriz Angelina Jolie iniciou o processo de adoção de uma menina taiuanesa de 4 anos chamada Hsiao Kai-wan, afirmou hoje o jornal Taipei Times. A menina deve se tornar o quinto filho da atriz, que há pouco tempo adotou o vietnamita Pax Thien Jolie, de 3 anos e meio. Angelina, de 31 anos, deu início aos trâmites legais para a adoção de Hsiao Kai-wan no final do janeiro em Hualien, no leste de Taiwan, por meio da agência americana April´s Premier Adoption. O filho mais velho da americana, Maddox, é uma criança cambojana de 5 anos que foi adotada em 2002, irmão de Zahara, uma menina etíope de 2 anos, e de Shiloh, de 9 meses, a primeira filha biológica de Angelina com Brad Pitt. Casamento Brad Pitt e Angelina Jolie dão sinais de que querem se casar na República Dominicana. Um amigo do astro de Hollywood, o empresário dominicano George Nader, disse que Pitt investiga as leis locais para casamentos de estrangeiros. "Ele me pediu por e-mail informações sobre casamentos de estrangeiros, mas só se limitou a isso, não me disse que virá se casar nem quando seria", disse Nader para a Associated Press. Supõe-se que o casal mais famoso de Hollywood queira se casar durante a Páscoa em um lugar secreto da República Dominicana, segundo anunciou a revista britânica OK, acrescentando que só convidariam familiares. Nader disse que recomendou a Pitt que se case na República Dominicana e se ofereceu para cuidar de toda a assessoria legal necessária. O casal esteve na ilha caribenha no ano passado, quando filmaram O Bom Pastor, dirigido por Robert De Niro. Foi em Santo Domingo que Angelina confirmou que estava grávida e que ela e Pitt teriam sua primeira filha biolótica. Shiloh Nouvel nasceu em 27 de maio de 2007, na Namíbia. Para Angelina seria o terceiro casamento e para Pitt, o segundo. Além de Shiloh, eles têm três filhos adotados: o cambojano Maddox, de 5 anos, a etíope Zahara, de 2 anos, e o vietnamita Phax Thien, de 3 anos.