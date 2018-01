Angelina Jolie quer adotar criança vietnamita A atriz americana Angelina Jolie está vendo os trâmites para adotar uma criança vietnamita de um orfanato local que visitou junto com seu namorado, o ator Brad Pitt, em novembro, informaram nesta sexta-feira, 2, fontes oficiais. Vu Duc Long, diretor do Departamento de Adoção Internacional, pertencente ao Ministério da Justiça do Vietnã, disse que Angelina entregou o formulário de solicitação na quinta-feira e que o nome de Pitt não estava nele. A criança, cujo nome por enquanto é confidencial, tem entre 3 e 4 anos, e vive no orfanato Tam Binh, em Ho Chi Minh (antiga Saigon). Long disse que a tramitação de papéis pode durar cerca de quatro meses, e afirmou que Angelina "não receberá tratamento especial". O diretor vietnamita afirmou que a atriz não teria de passar pelo Vietnã até o momento de pegar a criança, porque a agência de adoção que escolheu, que é americana, tem um escritório em Ho Chi Minh. A atriz já tem dois filhos adotivos - o cambojano Maddox, de 5 anos, e a etíope Zahara, de 2 anos -, e é mãe também de Shiloh Nouvel, de 9 meses, fruto de seu relacionamento com Pitt. Shiloh nasceu em maio do ano passado, na Namíbia.