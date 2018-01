Angelina Jolie promoverá filme em vídeo chat com fãs na quinta-feira

A atriz Angelina Jolie, pouco dada a conceder entrevistas, responderá às perguntas de seus fãs na próxima quinta-feira no primeiro vídeo chat de sua carreira. O bate-papo acontecerá a partir das 17h de Los Angeles (23h de Brasília), irá durar 45 minutos e focará em sua estreia como diretora, com o filme In the Land of Blood and Honey, para o qual também escreveu o roteiro.

"Este é meu primeiro chat online e estou entusiasmada que o (grupo editorial) Hearst o distribua através de suas muitas páginas para alcançar uma audiência diversa e fazer com que o filme possa ser visto em mais cinemas", disse Jolie em comunicado.

Para conversar com a vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por Garota, Interrompida é preciso ter uma conta no Facebook e acessar o portal MarieClaire.com.

In the Land of Blood and Honey (sem título em português) conta a vida de uma mulher muçulmana e um sérvio que mantêm uma relação sentimental antes do início da guerra na antiga Iugoslávia, e mostra como o conflito bélico altera radicalmente seu destino.

O filme foi indicado a melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro, prêmio que será entregue no próximo domingo.