Angelina Jolie procura cozinheira em Veneza

A atriz americana Angelina Jolie está à procura de uma cozinheira na cidade italiana de Veneza, onde passará três meses com os seis filhos enquanto roda o filme "The Tourist", thriller romântico em que contracena com Johnny Depp.

Angelina se instalou no andar nobre do Palácio Nani Mocenigo com os filhos e as babás, mas agora quer uma cozinheira, informa nesta terça, 2, o jornal "La Stampa".

Brad Pitt, que já deixou Veneza, fez companhia à atriz durante alguns dias, justo quando começaram a circular os rumores de que o casal estaria se separando.

De acordo com o "La Stampa", ele teria se incomodado de ver a mulher nua gravando uma cena ardente com Johnny Deep na frente de dois de seus filhos.

Mas o casal também viveu bons momentos na cidade. Ontem, os dois foram vistos aos beijos no imenso terraço do Palácio Pisani Moretta.

Sempre protegidos por guarda-costas, gorros e óculos escuros, Angelina e Brad foram vistos, não necessariamente juntos, comprando pizza ou sorvete para os filhos.