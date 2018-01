Angelina Jolie prepara filme sobre o Camboja com elenco local

A atriz Angelina Jolie está buscando lugares no Camboja para rodar seu próximo filme, First They Killed My Father, que terá elenco completamente local.

Em um comunicado enviado nesta nesta quinta-feira, 24, para a imprensa, Angelina Jolie disse que passou a última semana investigando localidades no país asiático para a sua nova produção, que será rodada em novembro. Afirmou também que vem realizando reuniões com os cambojanos para assegurar-se de que seu filme sobre o governo dos Jemeres Vermelhos na década de 1970, responsável por genocídio, seja "certeiro e fiel".

A atriz escreveu o roteiro da obra com a defensora dos direitos humanos Luong Ung. O trabalho é uma adaptação do livro de memórias de Ung, lançado em 2000. Angelina expressou que seu filho Maddox, nascido no Camboja há 14 anos, está muito envolvido no filme, que será narrado a partir da perspectiva de uma menina.

First They Killed My Father está previsto para estrear no fim de 2016 no Netflix.