Angelina Jolie pede mais esforços contra violência sexual em guerras

A atriz norte-americana Angelina Jolie pediu nesta segunda-feira, 13, que sejam feitos mais esforços para documentar e processar crimes de estupro e violência sexual em guerras.

A atriz vencedora do Oscar se uniu ao ex-ministro das Relações Exteriores britânico William Hague cinco anos atrás para lançar uma iniciativa global cuja meta é acabar com a violência sexual em conflitos, lutando contra a impunidade e aprimorando o apoio aos sobreviventes.

Angelina disse que está orgulhosa do que foi conquistado, mas que ainda há muito a ser feito. "...Estamos concentrados nos próximos passos: pegar as ferramentas que vêm sendo desenvolvidas em campo para ajudar a documentar crimes e apoiar processos, trabalhando com os militares para mudar a doutrina e o treinamento e pressionando pela adoção de leis para proteger as vítimas muito vulneráveis", disse ela em um comunicado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A atriz, que é enviada especial do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), falou depois de um evento da Iniciativa de Prevenção da Violência Sexual em Conflitos na chancelaria britânica.

A violência sexual é generalizada nas guerras. No Iraque e na Síria, o Estado Islâmico é acusado de escravizar sexualmente milhares de meninas e mulheres, e os militantes do Boko Haram sequestraram alunas do norte da Nigéria. A Organização das Nações Unidas (ONU) também acionou o alarme devido à ocorrência de agressões sexual brutais no Sudão do Sul.