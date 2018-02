Angelina Jolie lidera lista das celebridades mais bem pagas de Hollywood

NOVA YORK (Reuters) - Angelina Jolie e Sarah Jessica Parker, com salários anuais de 30 milhões de dólares cada, são as atrizes mais bem pagas de Hollywood, segundo um ranking que acaba de ser divulgado pela revista Forbes.

Angelina Jolie liderou a lista organizada pela Forbes.com graças ao sucesso mundial de seu filme de ação Salt, que rendeu 300 milhões de dólares, e de O Turista, também estrelado por Johnny Depp e que vendeu 280 milhões de dólares em ingressos em todo o mundo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Boa parte do salário polpudo de Sarah Jessica Parker se deve às reprises de seu seriado de TV de sucesso Sex and the City, que ela produziu e protagonizou, e aos lucros com o segundo longa-metragem da série, que gerou 290 milhões de dólares.

"As pessoas talvez se surpreendam em ver Sarah Jessica Parker no topo do ranking, mas talvez não saibam que, além de atuar, ela ganha muito dinheiro com seus perfumes e seus contratos de publicidade", disse a jornalista da Forbes.com Dorothy Pomerantz. "Além disso, ela fez recentemente Sex and the City 2, que foi rentável."

Jennifer Aniston e Reese Witherspoon não ficaram muito atrás no ranking: cada uma delas levou 28 milhões de dólares para casa. Esposa de Mentirinha, com Jennifer Aniston, é o filme da atriz que teve a quarta melhor bilheteria nos Estados Unidos.

As dez atrizes que tiveram os maiores rendimentos ganharam um total de 218 milhões de dólares entre maio de 2010 e maio de 2011, segundo a Forbes.com, que, para compilar a lista, conversou com produtores, advogados, agentes e pessoas bem informadas sobre Hollywood para fazer uma estimativa de quanto cada atriz recebeu.

A atriz mais bem paga do ano passado, Sandra Bullock, passou 12 meses sem fazer filmes e caiu para o nono lugar no ranking, tendo recebido 15 milhões de dólares. Reuters