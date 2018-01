Angelina Jolie lamenta não poder gravar filme no Paquistão A atriz Angelina Jolie lamentou que, por motivos de segurança, ela e seu marido, Brad Pitt, não poderão filmar no Paquistão o filme sobre o jornalista americano Daniel Pearl, seqüestrado e assassinado no país em 2002. Devido ao clima de insegurança, as autoridades paquistanesas recomendaram que o filme "A Mighty Heart", sobre Pearl, fosse gravado em um país diferente, por isso se escolheu o estado de Maharashtra, no oeste da Índia. "Estou decepcionada porque não poderemos gravar no Paquistão, um país que amo e que visitei em três ocasiões", disse Jolie através de Trevor Neilson, assessor do casal. Jolie assegurou no comunicado que o filme "não se trata de terrorismo ou conflito, mas da história de como as pessoas de todas as confissões trabalham juntas para encontrar a verdade". Embora algumas cenas de exteriores estejam sendo filmadas no Paquistão, onde ocorreu o assassinato de Pearl, o resto do filme será rodado na área metropolitana de Pune, a sudeste de Mumbai. Jolie interpretará Mariane, a viúva do jornalista, no filme que será produzido pela companhia de Brad Pitt, Plan B, com sede em Los Angeles. O filme, dirigido pelo britânico Michael Winterbottom, se baseia no livro que Mariane escreveu sobre seu marido. Ainda não se sabe quando o longa entrará em cartaz. Pearl trabalhava para o jornal "The Wall Street Journal" quando foi seqüestrado e degolado em Karachi, em 2002, enquanto fazia um trabalho de investigação após os atentados de 2001 nos Estados Unidos.