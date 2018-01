Angelina Jolie já pode deixar Vietnã com novo filho adotivo A atriz americana Angelina Jolie recebeu nesta terça-feira, 20, em Hanói, o passaporte de seu filho Pax Thien, o menino vietnamita de 3 anos que adotou na semana passada. A estrela foi até a Embaixada dos Estados Unidos na cidade, em um veículo com vidros escuros, por volta do meio-dia (hora local) e deixou o lugar cerca de 45 minutos mais tarde, sem falar com jornalistas e fotógrafos. O diretor do departamento vietnamita de Adoção Internacional, Vu Duc Long, disse à imprensa que, agora que Pax tem passaporte e os papéis em ordem, pode deixar o país quando sua mãe desejar. O menino vietnamita que fala poucas palavras em inglês se comunicou através de sinais com os "novos irmãos" no saguão do luxuoso e histórico Hotel Metropole, em Hanói, onde Angelina está hospedada, informou nesta terça-feira, 20, um jornal online local VNExpress. "Maddox e Pax brincaram no saguão, e a impressão era que estavam se dando muito bem", teria dito um funcionário não identificado do hotel, segundo o jornal online VNExpress. "Eles não entendem a língua um do outro, mas se comunicaram por sinais." Angelina chegou ao Vietnã acompanhada de seus filhos Maddox, de 5 anos, adotado em 2002 no Camboja, e Zahara, de 2 anos, adotada na Etiópia. A atriz também tem uma filha biológica, Shiloh Nouvel, de 9 meses, com o companheiro, o ator Brad Pitt. Pax Thien Jolie, que até a quinta-feira passada vivia num orfanato na cidade de Ho Chi Minh City, teve o nome alterado. Ele se chamava Pham Quang Sang. Autoridades americanas se negaram a comentar a adoção feita por Angelina Jolie, dizendo tratar-se de um assunto particular.