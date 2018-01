Angelina Jolie homenageia a mãe com vídeo na web

A atriz Angelina Jolie postou no YouTube um vídeo em que ela aparece jovenzinha ao lado de seu irmão, o cineasta James Haven, ainda garoto, e da mãe. Ao lado, um texto explicando que o filme caseiro era uma homenagem aos três anos da morte da mãe, a também atriz Marcheline Bertrand, vítima de câncer, em 27 de janeiro de 2007. Marcheline foi casada com o ator Jon Voight, pai de Angelina e James.

"Gravado durante uma viagem ao Havaí em 1981, lembra como ela gostava da ilha e como ela a fazia feliz", diz Angelina no texto. O vídeo vinha acompanhado de uma versão de Somewhere Over the Rainbow como trilha sonora, mas o YouTube publicou uma nota dizendo ter suprimido o áudio, que não foi autorizado pela gravadora.

O post do vídeo no YouTube ocorre em meio a novos boatos de que o chamado casal Brangelina (união de Brad Pitt com Angelina Jolie) estava prestes a se separar, segundo noticiou recentemente um tabloide britânico. A revista People, em resposta, publicou nesta quarta-feira, uma matéria citando fonte próxima a Angelina e Pitt que eles estavam jantando em clima de romance, no restaurante francês Le Perigord, em Los Angeles, enquanto circulavam os boatos da separação.