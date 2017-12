Angelina Jolie filma em trem cheio de gente em Mumbai A atriz Angelina Jolie entrou em um trem abarrotado de gente em Mumbai na manhã desta segunda-feira, para rodar uma cena do filme A Mighty Heart, sobre o jornalista assassinado Daniel Pearl, que viveu e trabalhou na capital financeira do Paquistão. Mas o filme é rodado na Índia, em cenários semelhantes. O ator de Hollywood Dan Futterman interpreta Pearl e Angelina faz o papel da mulher do jornalista, Mariane. A Mighty Heart é co-produzido pela Plan B, empresa fundada por Brad Pitt e sua ex-mulher, Jennifer Aniston. Angelina e Pitt, acompanhados de seus três filhos, Maddox de 5 anos, Zahara de 1 ano e 2 meses e Shiloh Nouvel de 5 meses, chegaram a Mumbai no sábado vindos da cidade de Pune, onde filmaram por quase um mês. Nesta segunda, em Mumbai, Angelina vestindo uma blusa azul claro e calças caqui, parou para beber uma coca-cola e comprar um bilhete e subiu no trem com Futterman, que usava jeans e camisa branca. Os atores foram escoltados por guarda-costas que mantiveram à distância jovens que gritavam o nome de Angelina. Fora da estação de trem, alguns transeuntes curiosos se aglomeraram para ver a atriz norte-americana. Também foram filmadas cenas de Angelina e Futterman caminhanco pelas ruas de Mumbai, dentro de um cabelereiro e em um restaurante. Durante o fim de semana, Angelina e Pitt levaram seus filhos para passear pela cidade. Os jornais locais publicaram fotos de Maddox sentado sobre os ombros de Pitt e Zahara nos braços de Angelina, tiradas enquanto a família saía do luxuoso hotel onde estão hospedados neste domingo. Eles também visitaram um restaurante popular de Mumbai onde o jornalista Pearl, também músico, costumava tocar violino e mandolina com um grupo de amigos. A cidade de Pune foi escolhida como lugar para rodagem do filme por ser parecida com Karachi, centro financeiro do Paquistão onde Pearl foi seqüestrado e assassinado em 2002, enquanto fazia uma investigação para uma reportagem sobre a militância islâmica. O filme é uma adaptação do livro de sua mulher Mariane Pearl, A Mighty Heart: The Brave Life and Death of My Husband Danny Pearl.