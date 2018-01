Angelina Jolie está em Hanói para concluir adoção A estrela de cinema americana Angelina Jolie chegou à capital vietnamita nesta segunda-feira, 19, para concluir os procedimentos necessários para levar seu filho recém-adotado aos Estados Unidos. Angelina, que vem sendo perseguida por fotógrafos e equipes de TV, foi recebida no aeroporto de Hanói por quatro carros e levada em um deles até o histórico hotel Metropole, no centro da cidade, disseram pessoas dentro e fora do hotel. A atriz vem se mantendo longe dos olhares do público no Vietnã desde sua chegada a Ho Chi Minh City (antiga Saigon), na noite de quarta-feira, para adotar um menino de quase 3 anos e meio que vivia em um orfanato. O nome do menino foi mudado para Pax Thien Jolie e ele se tornou o quarto filho da atriz premiada com o Oscar quando ela concluiu os procedimentos com as autoridades vietnamitas em Ho Chi Minh City, a maior área urbana do Vietnã, com 8 milhões de habitantes. Angelina assinou documentos de adoção na quinta-feira em Ho Chi Minh, mas a adoção somente será finalizada a partir do momento em que a embaixada dos EUA em Hanói aprovar os documentos para que a criança possa viajar aos Estados Unidos, disseram autoridades vietnamitas. A estrela da série Tomb Raider tem dois outros filhos adotivos e uma filha biológica com seu parceiro, o também astro de Hollywood Brad Pitt. Angelina visitou o Vietnã em novembro de 2006, junto com Pitt, e preencheu papéis de adoção no início de março, através de uma agência de adoção americana. Mas, solicitou a adoção como mãe solteira porque eles não são casados. Uma agência de adoções americana que cuidou do processo para Angelina disse na sexta-feira, em comunicado, que a atriz iniciou o processo no verão passado. O tempo levado para adoções no Vietnã varia, mas a média é de mais ou menos seis meses. Férias A atriz disse ao jornal vietnamita Ho Chi Minh City Law, patrocinado pelo Ministério da Justiça do Vietnã, que não sabe quanto tempo vai passar afastada do cinema. "Deixarei de fazer filmes e ficarei em casa para ajudar Pax a se acostumar com a sua nova vida", garantiu ela. "Tenho quatro filhos e cuidar deles é o mais importante para mim neste momento. Estou muito orgulhosa e feliz por ser sua mãe". Quando foi buscar Pax no orfanato, na cidade de Ho Chi Minh, Angelina teria abraçado o garoto, que se mostrou aflito, e dito, em vietnamita: "Khong sao dau, khong sao dau" (não há problema) de acordo com o jornal Lao Dong. A responsável pelo garoto disse que entre suas comidas preferidas estão macarrão frito e iogurte e que ele sabe contar de 1 a 10 em inglês, de acordo com o jornal Tuoi Tre.