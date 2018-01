Angelina Jolie e os 6 filhos começam terapia, diz revista

Angelina Jolie e seus seis filhos começaram as sessões de terapia após o divórcio da atriz com o galã Brad Pitt, informou a revista People nesta quarta-feira, 5.

Depois do término do casamento, uma fonte próxima à Angelina garantiu a ela está "forte por seus filhos", apesar de o fim do relacionamento ter sido "uma situação traumática".

"Ela fez o que sentiu que tinha que fazer para proteger as crianças", revelou outra fonte.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por sua vez, amigos de Brad Pitt afirmam que o ator ficou "absolutamente devastado e desconsolado com o que aconteceu, como tudo foi erroneamente retratado e como esses acontecimentos ameaçaram colocara em perigo a capacidade da família de se curar e seguir adiante".

Na semana passada, os astros de Hollywood chegaram a um acordo temporário sobre a guarda dos seis filhos, enquanto aguardam a resolução definitiva do divórcio, segundo a revista "TMZ". Ambos aceitaram as condições apresentadas pelo Departamento de Infância e Serviços Familiares de Los Angeles através das quais a atriz obteve a custódia física das crianças e o ator terá o direito de visitá-los.