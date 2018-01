Angelina Jolie é mulher dos sonhos das lésbicas britânicas A atriz norte-americana Angelina Jolie foi a celebridade internacional mais votada pelas lésbicas britânicas como a pessoa com quem gostariam de ter uma apaixonada relação sexual. A protagonista de Tomb Ryder e namorada do ator Brad Pitt foi eleita como a "melhor fantasia lésbica" pelas leitoras da revista inglesa Diva. "Ela é nossa indiscutível garota dos sonhos", declarou uma fonte da revista. Angelina já declarou que gosta de beijar mulheres e já assumiu um romance com uma, a modelo Jenny Shimizu. As duas se conheceram durante as filmagens de Rebeldes, em 1993. Recentemente espalhou-se um boato de que Angelina teria convidado a modelo para ser madrinha de seu filho, deixando Brad Pitt numa situação desconfortável. A revista voltada para o público feminino gay Girlfriend perguntou à atriz sobre como se sentia por ser um símbolo sexual de ambos os sexos e Angelina prontamente respondeu: "Acho ótimo. Eu amo homens e mulheres." Angelina Jolie conheceu Brad Pitt nas filmagens de Sr. e Sra. Smith e espera um filho dele para meados do ano. O casamento dos dois, dizem, deve acontecer após a chegada do bebê. A atriz já tem dois filhos adotivos, o cambojano Maddox e a etíope Zahara. Confira a lista das dez fantasias lésbicas mais votadas: 1- Angelina Jolie 2- Portia De Rossi 3- Gina Gershon 4- Sharon Stone 5- Jodie Foster 6- Queen Latifah 7- Halle Berry 8- Charlize Theron 9- Salma Hayek 10- Drew Barrymore Matéria alterada em 17/03, às 17h14