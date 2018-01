Angelina Jolie é eleita a pessoa mais sexy da história A estrela de Hollywood Angelina Jolie é a pessoa mais sexy da história, segundo o resultado de uma votação para eleger os 100 maiores símbolos sexuais de todos os tempos, divulgada neste sábado no Reino Unido. Jolie, de 31 anos é mãe de três filhos, lidera uma lista na qual seu marido, o ator Brad Pitt, de 43 anos, ocupa a quinta posição. "Não acho que haja uma pessoa que diga ´não´ a Angelina, seja na cama ou simplesmente para tomar um café", comentou Jenny Shimizu, amiga da protagonista do filme Lara Croft: Tomb Raider, de 2001. O segundo lugar é de Elvis Presley, o Rei do Rock, que, ao subir no palco, enlouqueceu as meninas com seu famoso rebolado. O terceiro lugar é ocupado por Marilyn Monroe, uma das loiras mais famosas da história de Hollywood, que é seguida pela cantora Beyoncé, do grupo Destiny´s Child. Entre os dez primeiros também estão nomes conhecidos, como o do ator George Clooney, no sétimo lugar; o da cantora pop Kylie Minogue, no oitavo; e o da atriz Scarlett Johansson, na décima posição. A lista dos cem maiores símbolos sexuais foi elaborada a partir de uma votação feita na internet para o canal britânico Channel 4.