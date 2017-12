Angelina Jolie e Brad Pitt se casaram na França, diz mídia

Os astros de Hollywood Brad Pitt e Angelina Jolie se casaram na França, de acordo com reportagens divulgadas nesta quinta-feira, 28.

Pitt, de 50 anos, e Jolie, de 39, trocaram alianças no sábado, segundo as reportagens. A Associated Press foi a primeira a publicar a notícia.

Os atores, que têm seis filhos, vão atuar juntos no filme By the Sea, escrito por Jolie, que será a diretora e também vai coestrelar e coproduzir o drama com Pitt.

O casal atuou junto pela última vez em Sr. e Sra. Smith, em 2005, trabalho que deu início ao relacionamento entre eles.