Angelina Jolie e Brad Pitt chegam ao 62º Festival de Cannes

Angelina Jolie chegou nesta quarta-feira, 20, com Brad Pitt ao 62º Festival de Cannes para o filme Inglourious Basterds, no qual seu marido, Brad Pitt, faz o papel líder de um bando de implacáveis matadores de nazistas.

A maior parte do filme é falada em alemão e francês, com legendas, o que pode limitar seu potencial nas bilheterias dos Estados Unidos. Mas no Festival de Cinema de Cannes, onde o filme está na competição pela Palma de Ouro e fez sua estreia mundial nesta quarta-feira, 20, houve aplausos calorosos após a sessão para a imprensa.

Diane Kruger, Quentin Tarantino, Melanie Laurent, Angelina Jolie, Brad Pitt e Lawrence Bender se encontraram no tapete vermelho esperando estreia do filme.

Tarantino disse que ele e Brad Pitt vinham querendo fazer o filme havia algum tempo. Pitt contou que concordou em representar Raine depois de discutir o papel com o diretor até tarde da noite.

"Levantei na manhã seguinte e vi cinco garrafas vazias de vinho espalhadas no chão, além de algo que parecia um aparato para fumar - não sei o que era aquilo", contou o ator. "E, aparentemente, eu tinha concordado em fazer o filme, porque seis semanas depois eu estava de uniforme e era o tenente Aldo Raine."

