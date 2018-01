Angelina Jolie diz que, apesar de divórcio, Brad Pitt sempre será parte da família

Angelina Jolie disse nesta terça-feira, 212, que espera que sua família fique mais forte depois de seu divórcio de Brad Pitt, mas que ainda pensa nele como um pai maravilhoso.

"Estamos nos concentrando na saúde de nossa família, e por isso ficaremos, ficaremos mais fortes quando sairmos disto, porque é isso que estamos determinados a fazer como família", afirmou Angelina em uma entrevista ao programa Good Morning America, da rede ABC Television.

Em alguns dos primeiros comentários que fez sobre o rompimento com Pitt, a atriz foi indagada se ainda pensa no colega de profissão como um "pai maravilhoso", como o chamou vários anos atrás. "É claro", respondeu. "Sempre seremos uma família, sempre".

A separação surpreendente de Angelina e Pitt em setembro passado, depois de mais de 10 anos juntos, se exacerbou devido às desavenças sobre a custódia de seus seis filhos e das acusações de abuso infantil de Pitt contra um deles depois que o astro de O Homem Que Mudou o Jogo teve um ataque de nervos.

Pitt acabou sendo inocentado de qualquer má ação, mas Angelina tem a custódia primária dos filhos do casal até um acordo definitivo sobre o divórcio.

Angelina, que está no Camboja para divulgar seu novo filme, First They Killed My Father, disse em uma entrevista à rede BCC no final de semana que a separação de Pitt está sendo difícil. "Muitas pessoas se veem nesta situação. Minha família inteira passou por uma fase difícil. Meu foco são meus filhos, nossos filhos", afirmou.