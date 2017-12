Angelina Jolie diz não ter planos de se casar com Brad Pitt Angelina Jolie falou publicamente sobre o começo de seu relacionamento com o ator Brad Pitt em entrevista que será publicada na próxima edição da revista americana Vogue. A atriz revelou que nunca quis prejudicar o casamento do astro com a também atriz Jennifer Aniston, e afirmou novamente que não tem planos de se casar com ele. Angelina, de 31 anos, disse que, durante as filmagens de Sr. e Sra. Smith, em 2003 e 2004, ela e Pitt perceberam que partilhavam "um laço emocional profundo", apesar de Jennifer ser claramente, na época, a companheira de Pitt. "Por causa do filme, acabamos fazendo todas aquelas loucuras e acho que descobrimos essa estranha amizade e cumplicidade, que aconteceram repentinamente." Angelina disse que continuou "muito, muito amiga" de Pitt depois de fazer o filme, sem comentar sobre a natureza do relacionamento. Pitt, de 42 anos, e Jennifer, de 37 anos, romperam o casamento de cinco anos no começo de 2005. "E então a vida continuou de uma maneira em que podíamos ficar juntos, e pareceu algo que podíamos fazer, que devíamos fazer", afirmou Angelina, acrescentando, no entanto, que não planeja casar-se com Pitt, mas que eles se comprometeram a criar seus três filhos juntos. Angelina adotou seu filho Maddox no Camboja, em 2002, quando era casada com o ator Billy Bob Thornton, e sua filha Zahara na Etiópia, em 2005. Em maio deste ano nasceu, na Namíbia, Shiloh Nouvel, filha biológica de Angelina e Pitt. "Nós dois fomos casados antes e sabemos que não é o casamento que necessariamente mantém as pessoas juntas. Estamos legalmente unidos a nossos filhos, não um ao outro, e acho que isso é o mais importante", declarou. Première Angelina e Pitt foram juntos ao lançamento, em Nova York, na segunda-feira, do filme O Bom Pastor (The Good Shepherd). O longa de Robert De Niro com estréia prevista no Brasil para fevereiro é protagonizado por De Niro, Matt Damon e Angelina. A atriz, que esteve no mês passado filmando A Mighty Heart em Pune, na Índia, não pousava para fotos ao lado do namorado desde o nascimento de Shiloh Nouvel, a única filha biológica do casal, nascida em maio, na Namíbia. Os dois também são pais do cambojano Maddox, de 5 anos, e da etíope Zahara, de 2 anos. A família toda esteve na Índia acompanhando Angelina nas filmagens de A Mighty Heart, produzido pela Plan B, empresa de Pitt. Ela já tem três filhos, mas quer ter mais. Foi o que declarou na première de O Bom Pastor, de acordo com a revista americana People. "Eu sou muito, muito sortuda. Eu amo diferentes elementos da minha vida. Eu amo meus filhos e amo estar com Brad", disse ela. "Eu quero ter muito mais filhos e muito mais obstáculos e muitas outras coisas na minha vida". Questionada se pretende trabalhar novamente ao lado de Pitt - eles se apaixonaram quando rodavam Sr. e Sra. Smith (2005) - ela despistou: "E quem é que vai cuidar das crianças?". Angelina mostrou que escolhe seus trabalhos levando em conta os filhos. "Eu preciso ter certeza de que terei tempo para eles", afirmou ela, acrescentando que se esforça para oferecer aos filhos uma ´vida normal´. "Tento garantir que meus filhos tenham qualidade de vida, e não nos deixamos afetar por isso", disse, referindo-se ao fato de ela e Pitt serem celebridades. A atriz admite, no entanto, que nem sempre é fácil. "A única situação difícil é quando as crianças querem ir a algum lugar, ver algo. Muitas pessoas já se ofereceram para levar meus filhos para a Disney ou outros lugares onde não posso levá-los. Isso é realmente chato. Mas existem coisas piores que uma pessoa pode enfrentar, então está tudo bem". Angelina revelou ainda como foi passar o Halloween - Dia das Bruxas, comemorado em 31 de outubro - na Índia, com os filhos. "Foi um Halloween peculiar. Z (Zahara) vestiu uma grande peruca africana e Maddox fez dreadlocks. Nós nos divertimos muito com as roupas que usamos", revelou.