Angelina Jolie deve buscar criança vietnamita em semanas A atriz Angelina Jolie deve retornar ao Vietnã em poucas semanas para buscar o menino de 3 anos e meio que ela pretende adotar em um orfanato de Ho Chi Minh e levá-lo aos Estados Unidos, anunciou uma autoridade vietnamita de adoções nesta terça-feira, 13. De acordo com fontes oficiais de Ho Chi Minh, o pedido da atriz deve ser analisado até o dia 31 e, depois disso, de acordo com o diretor do Departamento Internacional de Adoção do Vietnã, Vu Duc Long, Angelina está autorizada a buscar a criança. O menino foi deixado em um hospital da cidade de Ho Chi Minh quando ainda era um bebê e levado para o orfanato Tam Binh, onde vive até hoje, informou o diretor da instituição, Nguyen Van Trung. Logo após ser abandonado, o orfanato tentou localizar seus pais, sem sucesso. "Ele tem boa saúde", disse Trung. "É um pouco tímido", acrescentou. O menino brinca sempre com outras crianças e adora jogar futebol, revelou o diretor. A adoção está sendo processada rapidamente porque o menino já não é mais um bebê e seus documentos já estavam prontos quando Angelina deu entrada no processo. Angelina Jolie e o namorado, o ator Brad Pitt, visitaram Ho Chi Minh City em novembro de 2006 e conheceram crianças do orfanato. O casal tem uma filha biológica, Shiloh Nouvel, nascida em maio do ano passado na Namíbia, e dois filhos adotivos, o cambojano Maddox, de 5 anos, e a etíope Zahara, de 2 anos. Pitt e Angelina, que se apaixonaram durante as filmagens do longa Sr. e Sra. Smith (2005), já disseram que não têm planos de se casar, mas que estão comprometidos em criar seus filhos juntos. Atualmente eles trabalham em parceria no filme A Mighty Heart, sobre o assassinato do jornalista americano Daniel Pearl por militantes paquistaneses.