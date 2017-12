Angelina Jolie desmente rumores sobre gravidez

A atriz americana Angelina Jolie desmentiu rumores sobre uma nova gravidez, mas não excluiu de voltar a ser mãe em um futuro não muito distante. "Neste momento não estou grávida", assegurou a mulher de Brad Pitt em entrevista que será publicada quinta-feira, 8, pela edição alemã da revista Vanity Fair. "Gostamos de ter uma família numerosa. Assim que nos acostumarmos com o ritmo dos quatro estaremos abertos a ter mais filhos e vamos ver o que acontecerá. Quem sabe quantas crianças teremos?", disse a atriz. Angelina Jolie ainda lamenta que sua fama e a de seu marido atrapalhem tanto a vida do casal e faça com que seja tão difícil se movimentar sem ter de encarar a perseguição dos paparazzi. "Quando não é possível evitar o confronto com os paparazzi pelo menos tentamos acabar com o medo das crianças", mas é "difícil tentar explicar algo que não é explicável. Especialmente para nossa filha de dois anos, Zahara, que às vezes sente muito medo e não quer sair de casa", afirmou. Angelina afirma ainda que se sente mais bela do que nunca, provavelmente por causa de sua família. "Minha família gosta de mim como eu sou. Reconheço algumas das minhas características em minha filha e isso me agrada", disse. Para a atriz, o mais importante é alguém "aceitar como ela é". "Envelhecer também é significado de beleza. Minha falecida mãe tinha 58 anos e era um reflexo de graça e beleza", concluiu.