Angelina Jolie dá entrada em hospital para dar à luz

A atriz de Hollywood Angelina Jolie deu entrada em um hospital em Nice, na França, onde espera a chegada de seus gêmeos, segundo informou nesta terça-feira, 1, a revista In Touch Weekly. Veja também: 'O Procurado' ocupa 1.º lugar nas bilheterias internacionais Pitt e Angelina doam US$ 1 mi para crianças atingidas por guerra Angelina Jolie quer adotar mais um filho, diz revista A atriz de 33 anos, mulher do também ator Brad Pitt, deu entrada no Hospital Lenval na segunda, 30. "Angelina Jolie veio ao hospital na noite passada como parte do pré-planejado plano de repouso, antes de dar à luz", disse Nadine Bauer, porta-voz do hospital. "A visita já havia sido planejada, e não existem complicações. Ela está apenas descansando", declarou Nadine. Os representantes de Angelina não estavam disponíveis para comentar. Angelina e Pitt já tem quatro filhos, sendo uma biológica, Shiloh, de quase 2 anos, e os outros três adotados: Zahara, de 3 anos, da Etiópia; Maddox, de 6, do Camboja; e Pax, de 4 anos, do Vietnã. A atriz, que ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo papel no filme Garota, Interrompida, de 1999, foi a Cannes este ano para promover os filmes Kung Fu Panda e The Exchange. Angelina está em cartaz ainda em O Procurado, uma adaptação ultraviolenta de uma série de graphic novels de Mark Millar e J.G. Jones que ocupa nesta semana o primeiro lugar das bilheterias internacionais.