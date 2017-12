Angelina Jolie contrai catapora e cancela participação em eventos

A cineasta e atriz Angelina Jolie afirmou nesta sexta-feira, 12, que contraiu catapora e não poderá participar dos eventos do drama de guerra Invencível, seu segundo filme como diretora.

“Eu apenas quero ser clara e honesta sobre o motivo pelo qual não participarei dos eventos de ‘Invencível’ nos próximos dias. E o motivo é eu ter descoberto na noite passada que peguei catapora”, afirmou Jolie em vídeo divulgado pela Universal Pictures no YouTube. (https://www.youtube.com/watch...)

“Invencível” conta a angustiante sobrevivência de um prisioneiro de guerra, o corredor olímpico Louis Zamperini, e tem estreia norte-americana marcada para a segunda-feira, em Los Angeles. Nos cinemas, a produção chega no dia de Natal.

Na quinta-feira, o filme ficou de fora das indicações do Globo de Ouro, um dos maiores eventos da temporada de premiações, que se encerra em fevereiro, com o Oscar.

“Então ficarei em casa, me coçando e com saudade de todo mundo. E eu mal posso acreditar, porque esse filme significa muito para mim. Eu simplesmente não posso acreditar, mas é a vida”, disse a atriz de 39 anos, mãe de seis filhos e mulher do ator Brad Pitt.

Ao final do vídeo, que tem 39 segundos de duração, ela joga as mãos para cima e dá um “tchau” para os internautas.

Na quarta-feira, Jolie participou do café da manhã anual do Hollywood Reporter, que homenageia as 100 mulheres mais importantes da indústria cinematográfica.

Entre aqueles que ela cumprimentou está Amy Pascal, co-fundadora da Sony Pictures Entertainment, cujos emails foram vazados por hackers após o grande ataque cibernético ao estúdio.

Em troca de email entre Pascal e o produtor Scott Rudin, vazado pelo site Gawker na terça-feira, Rudin chamou Jolie de “fedelha mimada e minimamente talentosa”, devido às exigências dela para a regravação de “Cleópatra”. Jolie não respondeu publicamente às críticas.