Angelina Jolie confessa que não gosta de estar solteira

A atriz Angelina Jolie, de 42 anos, revelou detalhes do seu estado emocional após a separação do ator Brad Pitt, dizendo que não está fácil "ficar solteira". O casal anunciou a separação em setembro de 2016, após 12 anos de união. Quem pediu o divórcio foi a atriz, que alegou diferenças irreconciliáveis com Pitt. No entanto, em entrevista ao jornal Telegraph, Angelina Jolie disse que não está se adaptando bem à vida de soleira.

"Está sendo difícil. Eu não gosto de estar solteira. Não há nada de legal nisso, é apenas difícil. Às vezes, parece que eu tenho tudo controlado, mas eu só estou tentando viver dia após dia", revelou. Ela ainda mencionou seus problemas de saúde e o acúmulo de stress, mas disse que, para superar isso, sempre tenta rir muito e amar.

"Foi um ano emocionalmente difícil. Eu tenho outros problemas de saúde, então é algo que eu sempre tenho que monitorar. Às vezes, eu sinto que meu corpo foi atingido, mas eu tento rir o máximo possível. Eu tenho a tendência de ficar tão estressada que meus filhos sentem isso, quando, na verdade, precisam sentir alegria. Mesmo que você esteja passando por uma quimioterapia, você tem que encontrar um jeito de amar e rir. Isso soa como uma mensagem de cartão-postal, mas é verdade", comentou.

Houve rumores que Angelina Jolie e Brad Pitt estão tentando reatar o casamento. No entando, a atriz minimizou os boatos e afirmou estar focada somente nos filhos e em si mesma. "Eu preciso me redescobrir. Acho que nos perdemos um pouco. Muita coisa aconteceu na minha vida, passando por problemas na saúde até a criação dos meus filhos. Está sendo um bom período para absorver tudo, melhorar e crescer", concluiu. (ANSA)