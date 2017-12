Angelina Jolie confessa que não é boa cozinheira

A atriz americana Angelina Jolie revelou que não é muito boa cozinheira e que ninguém na sua família deixa que ela prepare o peru típico do Dia de Ação de Graças. Em declarações ao programa de TV americano Good Morning America, da rede ABC, Jolie disse que na sua casa "todo o mundo mete a colher à hora de ajudar" na cozinha. "Acho que ninguém quer que eu cozinhe o jantar do dia de Ação de Graças", explicou Jolie, de 32 anos. Ela e seu companheiro, o ator Brad Pitt, de 43, são pais adotivos de Maddox (nascido no Camboja), Pax (Vietnã) e Zahara (Etiópia). Shiloh, filha biológica do casal, completa a família. A celebração do Dia de Ação de Graças na casa da atriz tenta abranger todas as comemorações das nacionalidades das crianças. "Celebramos o Festival da Lua, em homenagem a meus filhos asiáticos, e o Kwanzaa, que lembra a herança afro-americana. Tentamos celebrar todas as culturas possíveis", disse Jolie. A atriz está promovendo o filme Beowulf, no qual interpreta uma mãe malvada. "No entanto, gostei de ser uma mãe que faria qualquer coisa se alguém prejudicasse o seu filho. O meu lado maternal me conectou com o personagem e essa foi minha motivação", contou Jolie.