Angelina Jolie cogita protagonizar próximo filme de Cuarón

A atriz americana Angelina Jolie negocia sua participação no próximo filme do diretor mexicano Alfonso Cuarón, Gravity, no qual interpretaria a única sobrevivente de uma viagem espacial em sua tentativa de voltar para casa, informou nesta sexta-feira, 26, a imprensa local.

Jolie teria optado pela história de Cuarón (Filhos da Esperança, 2006) em vez de atuar na continuação de O Procurado 2, cuja realização parece haver ficado suspensa.

Gravity é baseado em um roteiro de Jonás Cuarón, filho do diretor, e nele Jolie seria a única pessoa em tela, como já foi visto este ano com o filme Buried, sobre um americano enterrado vivo no Iraque, dirigido pelo espanhol Rodrigo Cortés e estreado no Festival de Sundance.

Buried foi protagonizado por Ryan Reynolds (A proposta, 2009) e narra a agonia de um homem enquanto tenta sair de um caixão e salvar sua vida.