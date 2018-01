Angelina Jolie chega ao Vietnã para adotar um menino Angelina Jolie chegou nesta quarta-feira, 14, quando era noite no Vietnã, para realizar o seu plano de dotar um menino de 3 anos. Agentes de segurança disseram a um fotógrafo da Associated Press, no aeroporto, que Angelina foi escoltada rapidamente em um automóvel com vidros escuros. O ator Brad Pitt, que era esperado junto com sua companheira pelo diretor do orfanato, não viajou no mesmo vôo. Espera-se que a atriz participe de uma cerimônia de adoção com funcionários vietnamitas nesta quinta-feira, 15, pela manhã, na cidade de Ho Chi Minh, disseram funcionários que falaram sob a condição de anonimato, porque não estão autorizados a comentar o caso. Depois de receber o menino, Angelina se reunirá com funcionários do Consulado norte-americano que devem revisar os papéis da adoção antes de emitir um passaporte para o menino. Se tudo estiver correto, Angelina poderá voltar aos Estados Unidos com seu quarto filho no fim de semana, acrescentaram as fontes. Representantes da atriz não responderam a um mensagem deixada por telefone na manhã de quarta-feira, em Los Angeles. O menino que Angelina pretende adotar foi abandonado em um hospital de Ho Chi Minh e transferido em seguida para o orfanato de Tam Binh, onde vive desde então, disse Nguyen Van Trung, diretor do orfanato. Pouco depois de sua chegada, o pessoal de Tam Binh tentou localizar seus pais, sem sucesso. "Ele está saudável", disse Trung. "É um pouco tímido, se dá bem com outros meninos e adora jogar futebol", acrescentou o diretor. Angelina solicitou a adoção como mãe solteira porque ela e seu companheiro, o ator Brad Pitt, não são casados. Eles têm três filhos: Maddox, de 5 anos, adotado no Camboja; Zahara, de 2 anos, adotada na Etiópia; e Shiloh, filha biológica do casal que nasceu em maio na Namíbia. Jolie e Pitt fizeram uma visita de surpresa ao orfanato Tam Binh no Dia de Ação de Graças, em novembro de 2006, quando foram vistos passeando de motocicleta por Ho Chi Minh. Angelina, 31, e Pitt, 43, atuaram juntos no filme Mr. & Mrs. Smith em 2005, que marcou o início de seu relacionamento afetivo, disseram que não têm planos de se casar, mas que pretendem criar seus filhos juntos. Eles também estão trabalhando juntos no filme A Mighty Heart, sobre o assassinato de um jornalista americano por militantes no Paquistão. Angelina, 31, venceu o Oscar de 1999 como melhor atriz coadjuvante por seu papel em Garota, Interrompida. Em 2001 estrelou Tomb Raider, filme rodado no Camboja, país vizinho do Vietnã.