Angelina Jolie aborda tristeza pela morte da mãe em 'À Beira Mar'

Angelina Jolie Pitt falou na quinta-feira, 5, sobre como abordou a tristeza pela morte da mãe em seu filme À Beira Mar, a primeira vez em dez anos em que ela e o marido, Brad Pitt, aparecem juntos nas telas.

"Este filme tem como núcleo a tristeza, e a tristeza era pela perda de minha mãe, mas, no final, acho que este filme também é sobre aprender a superar", disse ela ao público na estreia do filme no Festival de Cinema AFI, em Los Angeles.

À Beira Mar, que estreará nos cinemas dos Estados Unidos em 13 de novembro, é o terceiro filme dirigido pela atriz vencedora do Oscar, seguindo-se a Na Terra de Amor e Ódio e Invencível. É a primeira vez que ela atua em um roteiro próprio, escrito após a morte da mãe, a atriz Marcheline Bertrand, em 2007.

"Eu estava sentindo a falta dela e queria saber sobre ela ... Pensei que sua vida de artista foi muito insatisfatória para ela. Foi muito triste para mim", disse Angelina Jolie à Reuters, no tapete vermelho.

À Beira Mar segue o escritor Roland e a x-dançarina Vanessa, que estão tentando revigorar seu casamento.

O desempenho de Angelina Jolie e Brad Pitt em À Beira Mar é muito diferente do que tiveram na última vez em que atuaram juntos, em Sr. & Sra. Smith, o filme de ação que na vida real os levou a viver como um casal.