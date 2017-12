Angelina grávida e Pitt de cueca na capa da <i>Vanity Fair</i> A atriz Angelina Jolie, atualmente na Índia acompanhada pelos três filhos e o companheiro, o ator Brad Pitt, filmando A Mighty Heart, pode estar grávida, segundo a versão online do Post Chronicle, do jornal americano Washington Post. O casal estaria muito emocionado com a novidade, embora o astro - dizem por aí - esteja furioso porque uma fotografia sua usando somente uma cueca, clicada pelo artista Robert Wilson em 2005, será a capa da edição de novembro da revista Vanity Fair. De acordo com o Post Chronicle, a revista The Star vai publicar uma matéria afirmando que Angelina foi vista no aeroporto de Pune, na Índia, ao lado de Pitt, segurando uma "mala suspeita", isto é, uma mala onde se carrega roupas de bebê. Além disso, a estrela estaria usando roupas "soltinhas" parecidas com as que usou durante a gestação de sua única filha biológica, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, que nasceu em maio, na Namíbia. A The Star vai publicar também um depoimento de uma fonte sobre as náuseas que Angelina vem sentindo. Ela teria também substituído os métodos utilizados para o controle da gravidez por vitaminas, o que é um sinal, segundo fontes, de que o quarto filho do casal já está a caminho.