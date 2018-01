Angelina e Pitt se mudam para New Orleans, diz revista O casal de atores Angelina Jolie e Brad Pitt se mudou para New Orleans e pretende matricular seus três filhos em uma escola da cidade, disse a revista US Weekly na terça-feira. O astro está rodando um filme na cidade, The Curious Case of Benjamin Button. "Adoramos aqui", disse Angelina ao confirmar a mudança, durante a cerimônia do Globo de Ouro, na noite de segunda-feira em Los Angeles. "As crianças vão para a escola lá. Realmente estamos ansiosos." Representantes de Pitt, de 43 anos, e Angelina, de 31 anos, não foram localizados para comentar o fato. Segundo a reportagem divulgada pelo site da revista, a mudança do casal para New Orleans, devastada pelo furacão Katrina em 2005, tem a ver com a devoção de ambos por causas humanitárias. Os atores passaram o Natal distribuindo presentes a refugiados colombianos na Costa Rica. De acordo com a US Weekly, o casal se mudou no dia 11 de janeiro para a mansão de seis dormitórios comprada por US$ 3,5 milhões no Bairro Francês. É a quarta casa do casal. Vida nova Um cliente de um restaurante na rua Decatur disse à revista ter visto Angelina discretamente interagindo com habitantes locais no dia seguinte à mudança. "Ela está interessada em ficar amiga de mães normais, para que possa fazer coisas com as crianças", disse uma fonte à revista, acrescentando que o casal quer chamar a atenção para o drama da cidade depois do furacão. "Eles acham importante estar aqui agora", afirmou essa fonte, que afirmou ainda que o casal quer participar de ações beneficentes na cidade. Deve começar, neste mês, a construção de 20 casas "ambientalmente corretas" que Pitt patrocina junto com a ONG Global Green USA. Angelina e Pitt se apaixonaram durante as filmagens de Sr e Sra Smith, colocando fim ao casamento do astro com a também atriz Jennifer Aniston. Ela diz que não tem planos de se casar no papel, mas afirma que o compromisso legal de ambos é o de criar os três filhos juntos - o cambjoano Maddox, de 5 anos, a etíope Zahara, de 2 anos e Shiloh Nouvel, a única biológica do casal, nascida em maio de 2006, na Namíbia.