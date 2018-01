Angelina e Pitt podem se casar na Itália Há uma forte especulação de que o casamento dos atores Angelina Jolie e Brad Pitt aconteça neste final de semana, provavelmente amanhã. E parece que o local escolhido pelo casal foi mesmo a vila italiana do ator e diretor George Clooney, em Laglio, na Itália. Fotos mostram que o palacete recebeu decoração especial e já está pronto para receber os convidados, com mesas sendo preparadas e garçons contratados. O porta-voz de Clooney, Stan Rosenfield, quando questionado sobre a cerimônia de casamento, declarou: "Rumores são rumores". O porta-voz de Brad, por sua vez, não quis dar declarações. Os rumores de que o casal se casaria na vila do amigo George Clooney surgiram no final do ano passado, mas o dono da casa logo negou que existisse essa possibilidade. "Há muito movimento na vila, ela está cheia de gente. Esperamos que Clooney apareça hoje", disse Monica Mantero, mulher do prefeito de Laglio, Giuseppe Mantero, à AP. Ela disse ainda que Angelina e Brad não falaram sobre uma data específica com seu marido. Monica vive atrás da vila de Clooney e contou que os preparativos já começaram, inclusive no jardim. Mariuccia Riva, uma outra moradora, declarou: "Eu posso dizer que Clooney não está aqui porque quando ele está nós ouvimos o barulho de seu barco motorizado. Eu estou na minha janela neste exato momento e não vejo barco nenhum". O marido de Mariuccia sempre aluga barcos para o ator e seus convidados. Angelina - que já tem dois filhos adotivos, o cambojano Maddox e a etíope Zahara - está grávida de Brad e o bebê deve nascer em junho deste ano. O casal, que se apaixonou no ano passado durante as filmagens de Sr. e Sra. Smith, causando o fim do casamento do ator com a atriz Jennifer Aniston, é um dos mais procurados pelas lentes de fotógrafos. Há também a possibilidade de o casamento acontecer em um luxuoso hotel, também na Itália, em Cernobbio. "Nós não temos nenhuma reserva no nome deles, mas se aparecerem por aqui realizaremos o casamento com muito gosto", revelou Annamaria Duvia, do hotel Villa D´Este.