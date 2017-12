Angelina e Pitt passeiam com filhos adotivos em Bombaim O casal de atores americanos Angelina Jolie e Brad Pitt foi fotografado neste domingo em Bombaim, na Índia, passeando com os filhos adotivos Maddox e Zahara. A pequena Shiloh Nouvel, nascida em maio, na Namíbia, única filha biológica dos dois, não participou do "passeio familiar". Angelina está no país rodando o filme A Mighty Heart, de Michael Winterbottom, produzido pela Plan B, empresa de Pitt. "Foi maravilhoso vir à Índia", declarou recentemente Angelina. Desde que chegou no país, a imprensa publicou que a atriz estaria recebendo ameaças do grupo terrorista Al Qaeda, o diretor da sociedade Cambodian Vision in Development (CVD), Mounth Sarath, afirmou que pensa em processá-la por descumprimento de contrato e, entre outros contratempos, um astrólogo revelou que prevê o fim da relação da bela com Pitt. Em A Mighty Heart, que fala sobre a morte do jornalista americano Daniel Pearl no Paquistão, Angelina faz o papel da viúva de Pearl. O longa está sendo rodado em Pune, no oeste da Índia, já que as autoridades do Paquistão não deram permissão para as filmagens por razões de segurança. Angelina, embaixadora de boa vontade do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur), se reuniu na semana passada com um funcionário do Ministério de Exteriores. Após o encontro com o ministro de Estado Anand Sharma, a atriz elogiou e agradeceu a atitude da Índia, que acolhe refugiados, mesmo sendo um país com muitas necessidades, segundo a agência PTI. Angelina chegou no último sábado a Nova Délhi e visitou refugiados do Afeganistão e de Mianmar (antiga Birmânia) amparados em um campo administrado pelo Acnur. Crianças afegãs de religião sique cantaram uma música para ela - os siques comemoram nesta época o nascimento de seu profeta, o guru Nanak -, e a estrela quis saber como os estudantes do acampamento estão indo na escola. Pitt vai reatar com Jennifer Aniston, diz astrólogo Enquanto as autoridades indianas investigam se a ameaça é verdadeira, outra notícia ganhou destaque no jornal The Telegraph, de Calcutá, que descreveu a previsão que um astrólogo de Pune fez a Angelina e Pitt. A astrologia na Índia é levada muito a sério - é considerada vital para arrumar casamentos e salvar empresas. Um astrólogo deu a Jolie uma boa e duas más notícias: ela adotará uma criança na Índia, mas que terminará com Pitt em dezembro de 2007 e que ele voltará para Jennifer Aniston. O astrólogo também fez previsões ruins sobre o filme, já que acredita que o título - Um Coração Poderoso, na tradução livre para o português - é inadequado, mas sugeriu alternativas às estrelas de Hollywood, que receberam as previsões "com calma e sorridentes", segundo o jornal. Angelina e Pitt se apaixonaram durante as filmagens de Sr. e Sra. Smith, em 2005, colocando fim ao casamento de cinco anos do ator com Jennifer.