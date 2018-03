Angelina e Pitt doaram mais de US$ 8 milhões em 2006

O casal de atores Angelina Jolie, de 32 anos, e Brad Pitt, de 44, doaram mais de US$ 8 milhões para instituições e obras de caridade em 2006, primeiro ano que passaram juntos, segundo publicou o site Fox News nesta sexta-feira, 21. De acordo com o informações divulgadas pela agência federal de impostos dos Estados Unidos, Angelina declarou como isento um valor de cerca de US$ 4,1 milhões e Pitt declarou pouco mais de US$ 4,4 milhões, tudo doado. O maior montante doado pelos famosos hollywoodianos, neste primeiro ano juntos, foi de US$ 1 milhão à divisão internacional dos Médicos Sem Fronteiras e, o mesmo valor, à Global Aids Alliance. Além disso, os dois também fizeram doações de menor valor, como ao Programa de Ação da Cruz Vermelha da Namíbia, que recebeu cerca de US$ 140 mil. É provável que no próximo ano, quando for liberado os papéis dos impostos de 2007, haja mais despesas deste tipo feita pelo casal. Angelina e Pitt são pais da biológica, Shiloh, de um ano e nove meses, e dos adotados Maddox, de seis anos, do Camboja; Pax, de quatro anos, do Vietnã; e Zahara, de três anos, da Etiópia. O casal espera agora o nascimento de filhos gêmeos. O casal conhecido como "Brangelina" começou se relacionar depois das filmagens do longa Sr. e Sra. Smith. Pitt já foi casado com a também atriz Jennifer Aniston, com quem não teve filhos.