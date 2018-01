Angelina e Pitt doam US$ 100 mil à Fundação Daniel Pearl Angelina Jolie e Brad Pitt doaram hoje US$ 100.000 à Fundação Daniel Pearl, criada em homenagem ao jornalista decapitado no Paquistão, episódio em que está centrada a próxima produção de ambos. O casal de atores fez a entrega da doação no dia em que o repórter do jornal "The Wall Street Journal" completaria 43 anos. Pearl foi seqüestrado e decapitado em 2002 enquanto elaborava uma reportagem investigativa sobre as conseqüências dos atentados de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. Jolie e Pitt estão há alguns dias na Índia. O casal começou a filmar nesta semana "A Mighty Heart", filme baseado no livro "Coração Valoroso", escrito por Mariane Pearl, mulher de Daniel. Este é a primeira produção em que ambos trabalham juntos desde "Sr. e Sra. Smith", em cujas filmagens os dois se conheceram. No filme, Jolie será Mariane. Já Pitt será o produtor. A porta-voz de Pitt confirmou hoje em Los Angeles a doação, que veio acompanhada de um comunicado dirigido à família Pearl. "Neste dia, nossos pensamentos estão dedicados à família de Danny", diz a nota reproduzida na revista "People". O ator Dan Futterman, roteirista de "Capote", encarnará Daniel no filme, que será dirigido pelo diretor britânico Michael Winterbottom.