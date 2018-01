Angelina e Pitt desembarcam na Índia com os três filhos Os atores Brad Pitt e Angelina Jolie estão em Pune, no oeste da Índia, onde a protagonista de "Lara Croft" rodará um filme baseado no assassinato do repórter norte-americano Daniel Pearl, segundo a imprensa local. A presença de Pitt e Angelina, que interpreta no filme a esposa do jornalista assassinado, suscitou uma enorme expectativa nesta cidade, próxima a Mumbai, onde há vários dias corriam rumores sobre a possível chegada do casal. "Pune nunca tinha visto nada como isto, nem a imprensa indiana", escreveu nesta sexta-feira o jornal "Hindustan Times", que destaca o "mistério" que rodeou a viagem do casal e a "histeria" que se apoderou da cidade com sua chegada. As duas estrelas de Hollywood e seus três filhos - a pequena Shiloh Nouvel, nascida em maio, Maddox e Zahara - aterrissaram na quinta-feira em um avião particular no aeroporto de Pune, onde, sob uma intensa chuva, vários seguranças os esperavam. Um oficial do aeroporto relatou ao jornal "The Times of India" que os dois atores conversaram com os funcionários do aeroporto antes de se dirigirem ao hotel onde estão hospedados. "Brad levava Shiloh Nouvel nos braços, enquanto Maddox foi levado para o carro por um dos presentes", afirmou. Segundo o "Hindustan Times", o casal reservou várias suítes de luxo em um elegante hotel de Pune, onde até agora não foram vistos pelos jornalistas que fazem plantão em frente ao edifício. Pune servirá de cenário de uma parte do filme "Mighty Heart", que traz Angelina Jolie no papel de Mariane, a viúva do repórter assassinado, que narrou o drama que viveu no livro "A Mighty Heart: The Brave Life & Death of My Husband Danny Pearl". O jornalista investigava os vínculos entre membros da Al Qaeda e o Paquistão quando foi seqüestrado por um grupo extremista islâmico em Karachi, em janeiro de 2002, e foi assassinado uma semana depois do seqüestro.